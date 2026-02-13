НАВЕРХ
Европу призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности

Источник:
Euronews
Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Страны Евросоюза должны готовиться к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

«Мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности. Лучший способ избежать такого конфликта заключается в том, чтобы подготовиться к конфликту такого типа», — сказала глава оборонного ведомства в эфире телеканала Euronews.

Ранее Минздрав Франции разослал по больницам инструкцию, которая предписывает к марту 2026 года выработать план приема и лечения тысяч раненых военнослужащих — планируется, что территория страны станет «госпиталем Европы» в случае обострения ситуации на континенте.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Россия не собирается нападать на государства-члены НАТО, а западные политики запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

