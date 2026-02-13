НАВЕРХ
Внешний госдолг России превысил многолетний «потолок»

Источник:
Sibnet.ru
Министерство финансов РФ
Фото: © пресс-служба ФНС

Государственный внешний долг России впервые за 20 лет превысил отметку в 60 миллиардов долларов, свидетельствует опубликованная Минфином статистика.

Из данных на сайте министерства следует, что на 1 февраля 2026 года внешний долг составил 61,9 миллиарда долларов. По состоянию на 1 февраля 2011 года госдолг был на уровне 39,7 миллиарда долларов, отмечается в документе.

«Потолок» в 60 миллиардов долларов был превышен впервые с 2006 года. На 1 января 2006 года госдолг составлял 76,5 миллиарда, на 1 января 2007 года — 52 миллиарда долларов, далее показатель не превышал 60 миллиардов.

Согласно прогнозу Минфина, госдолг России не должен превышать 20% от ВВП. В настоящее время у России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП среди развитых государств. В целом внешний долг России на 1 января 2026 года составил 319,8 миллиарда долларов.

Экономика #Деньги
