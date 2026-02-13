НАВЕРХ
Подсчитана средняя цена ноутбуков в России

Источник:
РИА Новости
Ноутбук
Фото: © Sibnet.ru

Средняя стоимость ноутбука в России в прошлом году достигла 44 тысяч рублей, планшета — 15,3 тысячи, следует из данных статистики.

Дешевле всего его можно было купить в Адыгее — там в среднем он обходился в 22,1 тысячи рублей, а также в Чечне (29,3 тысячи) и Ингушетии (29,4 тысячи), приводит РИА Новости данные статистики.

В то же время планшет в среднем обходился россиянам в 15,3 тысячи рублей. Самый бюджетный планшет можно приобрести в Севастополе — 9,3 тысячи рублей, Забайкальском крае и Тамбовской области — по 10,3 тысячи.

За моноблок в прошлом году в среднем пришлось бы отдать 54,3 тысячи рублей. Меньше всего средств на покупку понадобится жителям Чечни (26,7 тысячи рублей), Адыгеи (32,3 тысячи) и Ростовской области (40,4 тысячи).

