НАВЕРХ

Российские шорт-трекисты попытают счастье на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
98 0
Шорт-трекистка Алена Крылова
Фото: © официальный канал Олимпийского комитета России

Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова будут соревноваться 14 февраля, в восьмой день Олимпийских игр в Милане и Кортинн-д’Ампеццо.

Посашков выйдет на дистанцию 1500 метров. Начало стартов — 22:15 по московскому времени.

Спортсмен на этой Олимпиаде выступал на дистанции 1000 метров, но смог преодолеть барьер квалификации.

Крылова побежит дистанцию 1000 метров. Начало соревнований — 22:59 по московскому времени.

Шорт-трекистка на этих Играх уже выходила на дистанции 500 метров. Во время гонки она попыталась обогнать соперницу, но зацепилась за ее конек, упала и потому не прошла в четвертьфинал.

Еще по теме
Шайдоров из Казахстана стал олимпийским чемпионом, Малинин — 8‑й
Гуменник прыгнул пять четверных в произвольной программе
Спортсмены в Олимпийской деревне израсходовали все презервативы
Гуменник и Коростелев поборются за высокие места 13 февраля
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

nicollaich

Есть ведь на свете вменяемые политики.Не то, что в Цеевропе!.

pepelmetal

Вот кто точно изгои, мало того что их отселили от всех, так ещё и дисквалификацию заработали, браво,...

andrei703333

Эти больничные и раньше были в большинстве своем формальностью, теперь ещё закрывать разрешили через...