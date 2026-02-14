Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова будут соревноваться 14 февраля, в восьмой день Олимпийских игр в Милане и Кортинн-д’Ампеццо.

Посашков выйдет на дистанцию 1500 метров. Начало стартов — 22:15 по московскому времени.

Спортсмен на этой Олимпиаде выступал на дистанции 1000 метров, но смог преодолеть барьер квалификации.

Крылова побежит дистанцию 1000 метров. Начало соревнований — 22:59 по московскому времени.

Шорт-трекистка на этих Играх уже выходила на дистанции 500 метров. Во время гонки она попыталась обогнать соперницу, но зацепилась за ее конек, упала и потому не прошла в четвертьфинал.