НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России снизил ставку шестой раз подряд

Источник:
Sibnet.ru
265 1
Банк России
Фото: © Wikimedia

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года.

Снижение ставки стало неожиданностью для рынка. Большинство участников консенсус-прогноза РБК(аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний) — 24 из 30 экспертов — ожидали сохранения показателя на уровне 16%. Только шесть человек считали, что в феврале ЦБ снизит ставку до 15,5%.

В начале января 2026-го наблюдалось ускорение роста цен на фоне повышения НДС с 20 до 22%, но к концу месяца и началу февраля ситуация улучшилась. К 9 февраля инфляция в годовом выражении замедлилась до 6,37%.

Еще по теме
Экономику Украины сравнили с подыхающей коровой
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Центробанк объяснил появление поста с «ыыыффффыыыы»
ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Банк России снизил ставку шестой раз подряд
Песков назвал срок нового раунда переговоров с Украиной
МИД России назвал очень тяжелой ситуацию на Кубе
Смайлик размером в 1,5 млн километров появился на Солнце
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
24
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом