Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года.

Снижение ставки стало неожиданностью для рынка. Большинство участников консенсус-прогноза РБК(аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний) — 24 из 30 экспертов — ожидали сохранения показателя на уровне 16%. Только шесть человек считали, что в феврале ЦБ снизит ставку до 15,5%.

В начале января 2026-го наблюдалось ускорение роста цен на фоне повышения НДС с 20 до 22%, но к концу месяца и началу февраля ситуация улучшилась. К 9 февраля инфляция в годовом выражении замедлилась до 6,37%.