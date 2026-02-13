НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков назвал срок нового раунда переговоров с Украиной

Источник:
РИА Новости
215 0
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба Кремля

Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но, действительно, это будет следующая неделя», — приводит РИИ Новости слова Пескова.

В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.



Еще по теме
МИД России назвал очень тяжелой ситуацию на Кубе
Трамп задумался об отказе от участия в урегулировании на Украине
Ким Чен Ын сделает преемницей дочь
Европа на Мюнхенской конференции обсудит борьбу с Трампом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Uynachalnica

Мало! Надо вообще интернет отрубить! 2 программы ТВ и проводное радио!

nicollaich

Есть ведь на свете вменяемые политики.Не то, что в Цеевропе!.

pepelmetal

Вот кто точно изгои, мало того что их отселили от всех, так ещё и дисквалификацию заработали, браво,...