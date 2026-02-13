Песков назвал срок нового раунда переговоров с Украиной

Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но, действительно, это будет следующая неделя», — приводит РИИ Новости слова Пескова.

В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.