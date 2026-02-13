НАВЕРХ
Смайлик размером в 1,5 млн километров появился на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
Смайлик на Солнце размером в 1,5 миллиона километров
Фото: © Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Колоссальный по размерам смайлик появился на Солнце, причем он находится на поверхности светила, обращенной строго к Земле, сообщила лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Солнце сейчас представляет собой «огромный смайлик» размером в 1,5 миллиона километров, отметили астрономы. 

«Глазами звезды являются две крупные активные области (каждая примерно в 10 раз больше Земли), а "улыбку" образует гигантский протуберанец размером около полумилиона километров», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории.

«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса. Смотрит Солнце в данный момент именно на Землю», — сказано в сообщении.

Астрономы уточнили, что все остальные ближайшие планеты — Венера, Меркурий и Марс — находятся сейчас с обратной стороны Солнца.

Наука #Космос
