Дуров назвал ошибочным сравнение мессенджера Max с китайским WeChat

Попытка России навязать населению национальный мессенджер Max не имеет успешных примеров в мировой практике, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров обратил внимание на некорректность сравнений ситуации вокруг Telegram с китайской моделью, где доминирует мессенджер WeChat.

«WeChat не назначали "национальным мессенджером" и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов», — написал он в русскоязычно телеграм-канале.

По словам Дурова, схожим образом 90% аудитории Южной Кореи и Японии завоевали соответственно мессенджеры KakaoTalk и LINE.

Движущей силой инноваций является конкуренция, ее отсутствие лишь снижает качество жизни и безопасность общения, добавил он.

Проблемы со скоростью работы Telegram появились 9-10 февраля. РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти приняли решение ограничить его работу. Роскомнадзор 10 февраля официально подтвердил введение ограничений, потому что администрация платформы не исполняет российское законодательство.