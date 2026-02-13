НАВЕРХ
Хайтек
Дуров назвал ошибочным сравнение мессенджера Max с китайским WeChat

Источник:
Sibnet.ru
231 2
Павел Дуров
Фото: © @durov

Попытка России навязать населению национальный мессенджер Max не имеет успешных примеров в мировой практике, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров обратил внимание на некорректность сравнений ситуации вокруг Telegram с китайской моделью, где доминирует мессенджер WeChat.

«WeChat не назначали "национальным мессенджером" и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов», — написал он в русскоязычно телеграм-канале.

По словам Дурова, схожим образом 90% аудитории Южной Кореи и Японии завоевали соответственно мессенджеры KakaoTalk и LINE.

Движущей силой инноваций является конкуренция, ее отсутствие лишь снижает качество жизни и безопасность общения, добавил он.

Проблемы со скоростью работы Telegram появились 9-10 февраля. РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти приняли решение ограничить его работу. Роскомнадзор 10 февраля официально подтвердил введение ограничений, потому что администрация платформы не исполняет российское законодательство.

Обсуждение (2)
