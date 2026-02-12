Экономику Украины сравнили с подыхающей коровой

Политика украинского правительства по увеличению налогового давления на бизнес приведет к экономическому коллапсу Украины, предупредил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе пленарного заседания.

«Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — заявил Разумков.

По его мнению, украинское правительство своими действиями усугубляет финансовые проблемы страны, при этом не принимая достаточных мер для восстановления разрушенной инфраструктуры и решения проблем в энергетической сфере.

Минфин Украины в начале сообщил, что госдолг страны по итогам 2025 года достиг уровня в 98,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта страны. В абсолютном выражении общая сумма долговых обязательств Киева превысила 213 миллиардов долларов.