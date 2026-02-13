НАВЕРХ
Европа на Мюнхенской конференции обсудит борьбу с Трампом

Источник:
Sibnet.ru
Глава МИД Франии Жан-Ноэль Барро на Мюнхенской конференции
Фото: MSC/Karmann / CC BY-SA 4.0

Мюнхенская конференция по безопасности стартует в пятницу, 13 февраля. Европейские лидеры посвятят ее противостоянию с идеологическим врагом — администрацией президента США Дональда Трампа, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Основой для дискуссий политиков и экспертов в Мюнхене станет специально подготовленный для конференции доклад, который «заложит основы для полномасштабного идеологического противостояния с администрацией Трампа», рассказали газете The Guardian источники.

В докладе говорится, что Соединенные Штаты отошли от либеральных принципов, которые были основой послевоенного мироустройства, и что нынешняя американская власть стремится к созданию нового мирового порядка.

Авторы доклада также отметили, что команда Трампа демонстрирует тревожную симпатию к президенту России Владимиру Путину». Европейским лидерам «для эффективного противодействия тем, кто стремится разрушить международные отношения, требуется политическая смелость и новаторское мышление», сказано в документе.

Газета Financial Times отметила, что смелость европейским лидерам придает факт отсутствия на конференции самого Трампа и его вице-президента Джея Ди Вэнса, которые отказались ехать в Мюнхен. «Их отсутствие успокоило нервы» участникам мероприятия, уточнило издание.

Лавров посоветовал не впадать в восторг от Трампа

Мюнхенская конференция по безопасности — это ежегодный международный форум, который проводится с 1963 года. Она считается крупнейшим мероприятием для обсуждения вопросов международной безопасности и внешней политики. Участие в нем принимают главы государств, министры обороны и иностранных дел, руководители ООН, НАТО и ЕС.

