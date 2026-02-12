Правила бронирования гостиниц изменят с 1 марта 2026 года — отели будут обязаны возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда, сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты», — сказал депутат в комментарии ТАСС.

После вступления в силу изменений при неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов. Это должно существенно снизить риск скрытых платежей.

Кроме этого, в договоре бронирования теперь будет указываться площадь номера, условия отмены, а также полный перечень услуг и их стоимость. Изменения коснутся всех классифицированных объектов размещения — гостиниц, кемпингов и баз отдыха.