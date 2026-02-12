НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Правила бронирования гостиниц изменят

Источник:
ТАСС
76 0
открытие отеля
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правила бронирования гостиниц изменят с 1 марта 2026 года — отели будут обязаны возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда, сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты», — сказал депутат в комментарии ТАСС.

После вступления в силу изменений при неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов. Это должно существенно снизить риск скрытых платежей.

Кроме этого, в договоре бронирования теперь будет указываться площадь номера, условия отмены, а также полный перечень услуг и их стоимость. Изменения коснутся всех классифицированных объектов размещения — гостиниц, кемпингов и баз отдыха.

Еще по теме
РЖД запустят для туристов «космический поезд»
Детей перестанут вписывать в российские загранпаспорта
Россиянам начали блокировать счета при оплате туров
Зимний контракт: зачем умные туристы летят в Турцию не летом
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Швейцария проведет референдум об ограничении населения
Генсек НАТО пригрозил России ответом за Сувалкский коридор
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев

Danilon

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях" Прямо в МИРОВЫХ...