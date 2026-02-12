Межзвездный объект 3I/ATLAS оказался источником воды

Межзвездный объект 3I/ATLAS обладает запасами воды, следует из результатов наблюдений орбитальной обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory, сообщается на сайте NASA.

Комета 3I/ATLAS Фото: © NASA

Ученые в ходе наблюдений за 3I/ATLAS зафиксировали с помощью телескопа UVOT слабое ультрафиолетовое свечение гидроксила — продукта распада молекул воды под действием солнечного излучения.

Отмечается, что поскольку атмосфера Земли поглощает такой ультрафиолет, обнаружить сигнал удалось только из космоса. Обнаружение воды у межзвездного объекта — важный шаг для сравнения ее свойств с «обычными» кометами Солнечной системы.

На момент наблюдений 3I/ATLAS находилась почти в три раза дальше от Солнца, чем Земля. Несмотря на это, объект активно терял воду — порядка 40 килограммов в секунду. Астрономы отметили, что обычные кометы на такой дистанции не показывают такую активность.

Исследователи предполагают, что дополнительным источником выбросов могут быть мелкие ледяные частицы, отделившиеся от ядра. Нагреваясь, они испаряются и подпитывают окружающее газовое облако.

3I/ATLAS был открыт в июле 2025 года. NASA считает объект кометой внесолнечного происхождения, прибывшей из глубокого космоса, однако некоторые ученые поддерживают теорию искусственного происхождения загадочного объекта.