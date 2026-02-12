НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Межзвездный объект 3I/ATLAS оказался источником воды

Источник:
Sibnet.ru
127 0

Межзвездный объект 3I/ATLAS обладает запасами воды, следует из результатов наблюдений орбитальной обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory, сообщается на сайте NASA.

Комета 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS
Фото: © NASA

Ученые в ходе наблюдений за 3I/ATLAS зафиксировали с помощью телескопа UVOT слабое ультрафиолетовое свечение гидроксила — продукта распада молекул воды под действием солнечного излучения.

Отмечается, что поскольку атмосфера Земли поглощает такой ультрафиолет, обнаружить сигнал удалось только из космоса. Обнаружение воды у межзвездного объекта — важный шаг для сравнения ее свойств с «обычными» кометами Солнечной системы.

На момент наблюдений 3I/ATLAS находилась почти в три раза дальше от Солнца, чем Земля. Несмотря на это, объект активно терял воду — порядка 40 килограммов в секунду. Астрономы отметили, что обычные кометы на такой дистанции не показывают такую активность.

Исследователи предполагают, что дополнительным источником выбросов могут быть мелкие ледяные частицы, отделившиеся от ядра. Нагреваясь, они испаряются и подпитывают окружающее газовое облако.

3I/ATLAS был открыт в июле 2025 года. NASA считает объект кометой внесолнечного происхождения, прибывшей из глубокого космоса, однако некоторые ученые поддерживают теорию искусственного происхождения загадочного объекта.

Тема: Человек и космос
Астроном НГУ запечатлел комету с отколовшимся от нее фрагментом
NASA разрешило астронавтам брать в космос смартфоны
SpaceX отложила миссию к Марсу ради лунного полета
Межзвездный объект 3I/ATLAS оставил органический след
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Швейцария проведет референдум об ограничении населения
Генсек НАТО пригрозил России ответом за Сувалкский коридор
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
23
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом