Названа любимая поза мужчин в сексе

Metro
Фото: tamaralvarez / CC BY-NC-ND 2.0

Мужчины предпочитают миссионерскую позу в сексе, рассказала британский психолог Луиза Годдард-Кроули со ссылкой на результаты крупного опроса сервиса Lloyds Pharmacy Online Doctor.

Согласно данным Lloyds Pharmacy Online Doctor, в 2025 году миссионерская поза оказалась самой популярной в Великобритании. На втором месте — «ковбойская поза», когда женщина находится сверху, пишет издание Metro.

Годдард-Кроули отметила, что положение «лицом к лицу» способствует укреплению эмоциональной близости между партнерами. Кроме того, миссионерскую позу можно легко адаптировать под разные предпочтения и потребности.

Миссионерской в сексе называют позицию «мужчина сверху, женщина лежит на спине». По основной версии, своим названием позиция обязана христианским миссионерам — католическая церковь долгое время считала этот способ секса единственно благопристойным.

