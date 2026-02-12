НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк объяснил появление поста с «ыыыффффыыыы»

Источник:
Sibnet.ru
421 2
Центробанк РФ
Фото: © пресс-служба Центробанка РФ

Банк России накануне заседания по ключевой ставке опубликовал в Telegram сообщение, которое состояло из нескольких сотен букв «ы» и ф». Через несколько секунд необычный пост был удален.

После этого регулятор опубликовал в историях в Telegram сообщение: «Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?».

При этом пользователи отметили, что случайная публикация сообщения в таким сочетании букв маловероятна, поскольку обе они расположены далеко от клавиши Enter, отвечающий за отправку.

Забавный инцидент произошел накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Мероприятие пройдет в пятницу, 13-го февраля. Сейчас она составляет 16%.

Еще по теме
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги
Иностранным работникам поменяют порядок уплаты НДФЛ
Стоит ли вкладывать деньги в покупку ювелирных украшений
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
23
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
12
Кадыров впервые высказался о вероятном ДТП с его сыном Адамом