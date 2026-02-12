Центробанк объяснил появление поста с «ыыыффффыыыы»

Банк России накануне заседания по ключевой ставке опубликовал в Telegram сообщение, которое состояло из нескольких сотен букв «ы» и ф». Через несколько секунд необычный пост был удален.

После этого регулятор опубликовал в историях в Telegram сообщение: «Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?».

При этом пользователи отметили, что случайная публикация сообщения в таким сочетании букв маловероятна, поскольку обе они расположены далеко от клавиши Enter, отвечающий за отправку.

Забавный инцидент произошел накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Мероприятие пройдет в пятницу, 13-го февраля. Сейчас она составляет 16%.