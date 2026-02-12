Украинского скелетониста дисквалифицировали за шлем с фото погибших

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования на Олимпиаде шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине, сообщила пресс-служба МОК.

«Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром, он не рассматривал никаких компромиссов. МОК очень хотел, чтобы Гераскевич принял участие в соревнованиях», — говорится в заявлении МОК.

Ранее МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

В качестве исключения спортсмену разрешили надеть черную повязку. Гераскевич отказался подчиняться решению МОК и вышел на заключительные тесты в шлеме. А за час до дисквалификации потребовал от МОК извинений и снять запрет.

МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар за надпись «Be brave like Ukrainians» и шорт-трекиста Олега Гандея за «Там, где героизм, там нет окончательного поражения».