Украинского скелетониста дисквалифицировали за шлем с фото погибших

Источник:
Sibnet.ru
Скелетонист Владислав Гераскевич
Фото: © @heraskevychvladislav

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования на Олимпиаде шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине, сообщила пресс-служба МОК.

«Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром, он не рассматривал никаких компромиссов. МОК очень хотел, чтобы Гераскевич принял участие в соревнованиях», — говорится в заявлении МОК.

Ранее МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших в ходе военной операции на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

В качестве исключения спортсмену разрешили надеть черную повязку. Гераскевич отказался подчиняться решению МОК и вышел на заключительные тесты в шлеме. А за час до дисквалификации потребовал от МОК извинений и снять запрет.

МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар за надпись «Be brave like Ukrainians» и шорт-трекиста Олега Гандея за «Там, где героизм, там нет окончательного поражения».

Спорт #Зимние виды
Обсуждение (1)
corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Danilon

Логично. Иначе Маx не внедрить в население никак. А люди, в основной массе, не идиоты и по наличии альтернатив...