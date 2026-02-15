НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определен худший способ признания в любви

Источник:
Sibnet.ru
326 1
Признание в любви
Фото: © Freepik.com

Написание романтических сообщений и признаний в любви с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может иметь самые неожиданные последствия, предупредили психологи, изучающие влияние цифровых технологий на поведение людей.

«Когда человек подписывает своим именем текст, созданный алгоритмом, он фактически присваивает себе авторство чужих слов», — приводит портал The Conversation мнение ученых. И это вызывает у отправившего такое сообщение чувство вины, аналогичное тому, если бы любовное послание за него написал другой человек.

Подобные ситуации известны в других сферах — например, в политике, где публичные речи и посты в социальных сетях часто пишут профессиональные спичрайтеры. Но в личных отношениях ожидания искренности несравненно сильнее: использование нейросетей здесь воспринимается как подмена личных эмоций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак распознать ложь по методикам ФБР

«ИИ может быть полезным инструментом для поиска идей или преодоления страха чистого листа, но важно, чтобы итоговое сообщение оставалось результатом личного участия», — отметили психологи.

По их мнению, по мере распространения таких технологий людям все чаще придется решать, где проходит граница между удобной помощью и подменой личных эмоций. В случае романтических посланий эта граница, как показывает исследование, имеет не только этическое, но и психологическое значение.

Еще по теме
Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку
«Госуслуги» дополнят сервисом знакомств
Названо самое счастливое в любви поколение
Названа любимая поза мужчин в сексе
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Бан на 50 лет: почему отменили Нурлана Сабурова
Россия перезапустит два автомобильных завода
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия готова обсудить идею внешнего управления Украиной
Россия нацелилась на украинские железные дороги
Зеленский публично оскорбил премьера Венгрии
Составлен рейтинг самых доходных профессий на удаленке
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

kaisesq

(2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис) это и есть самое простое тогда меньше конкуренция...