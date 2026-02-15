Определен худший способ признания в любви

Написание романтических сообщений и признаний в любви с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может иметь самые неожиданные последствия, предупредили психологи, изучающие влияние цифровых технологий на поведение людей.

«Когда человек подписывает своим именем текст, созданный алгоритмом, он фактически присваивает себе авторство чужих слов», — приводит портал The Conversation мнение ученых. И это вызывает у отправившего такое сообщение чувство вины, аналогичное тому, если бы любовное послание за него написал другой человек.

Подобные ситуации известны в других сферах — например, в политике, где публичные речи и посты в социальных сетях часто пишут профессиональные спичрайтеры. Но в личных отношениях ожидания искренности несравненно сильнее: использование нейросетей здесь воспринимается как подмена личных эмоций.

«ИИ может быть полезным инструментом для поиска идей или преодоления страха чистого листа, но важно, чтобы итоговое сообщение оставалось результатом личного участия», — отметили психологи.

По их мнению, по мере распространения таких технологий людям все чаще придется решать, где проходит граница между удобной помощью и подменой личных эмоций. В случае романтических посланий эта граница, как показывает исследование, имеет не только этическое, но и психологическое значение.