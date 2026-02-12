Реакция НАТО на попытку блокады Россией Сувалкского коридора будет «сокрушительной», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте

Сувалкский коридор — участок территории Польши и Литвы протяженностью около 100 километров, отделяющий Белоруссию от Калининградской области. Он также отделяет Литву от других стран НАТО. Литовские власти не раз высказывали опасения, что Россия может забрать себе территорию коридора.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — приводит Polskie Radio слова Рютте, сказанные им в ответ на вопрос о реакции НАТО на возможную блокаду Россией Сувалкского коридора.

Литва обязана держать коридор открытым для сообщения Калининграда с остальной частью России. Европейские политике неоднократно грозили заблокировать Калининград.

Европа не ответила на призыв России заключить пакт о ненападении

Попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на невиданный уровень, заявлял президент России Владимир Путин.