Власти отказались от разработки нового национального автомобиля

Sibnet.ru
Испытательный стенд НАМИ
Фото: © НАМИ

Средств для финансирования разработки новой модульной платформы для следующего поколения массовых российских автомобилей в федеральном бюджете нет, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», — отметил Алиханов.

Министерство сосредоточится на локализации критически важных компонентов, включая комплектующие для электромобилей и гибридов.

Разработка национальной автомобильной платформы обойдется бюджету в 90 миллиардов рублей на три года, сообщал РБК в конце 2024 года. На платформе планировали производить автомобили внутреннего сгорания, гибриды и электромобили.

