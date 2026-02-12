Средств для финансирования разработки новой модульной платформы для следующего поколения массовых российских автомобилей в федеральном бюджете нет, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», — отметил Алиханов.

Министерство сосредоточится на локализации критически важных компонентов, включая комплектующие для электромобилей и гибридов.

Разработка национальной автомобильной платформы обойдется бюджету в 90 миллиардов рублей на три года, сообщал РБК в конце 2024 года. На платформе планировали производить автомобили внутреннего сгорания, гибриды и электромобили.