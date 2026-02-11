НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Продажу просрочки обложат штрафами

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Открытие магазина
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенный механизм привлечения к административной ответственности на основе данных системы маркировки «Честный знак», сообщается на сайте парламента.

«Законопроект обеспечивает переход на новый уровень цифрового контроля за маркировкой, качеством и безопасностью продукции, на основе принципа минимального вмешательства в работу контролируемого лица», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый механизм будет работать автоматически, по аналогии с работой дорожных камер — нарушения начнут фиксировать на основе переданных в систему данных электронных кассовых аппаратов.

Штрафовать продавцов планируют за продажу просроченных продуктов или товаров без маркировки. С 1 марта 2026 года заработает ответственность за продажу просроченных БАДов, пива и слабоалкогольных напитков, с 1 июля 2026 года — за продажу всех просроченных товаров.

Индивидуальному предпринимателю за реализацию просрочки выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый проданный товар, юридическому лицу — 20 тысяч рублей за каждый проданный товар.

Еще по теме
Определен срок перехода домовых чатов на Max
Депутат рассказала о расчете отпускных по новым правилам
Дачникам грозят новые штрафы из‑за американского клена
Правила выдачи семейной ипотеки ужесточат с 1 февраля
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль прокомментировал замедление Telegram
Студент устроил стрельбу в техникуме Анапы
Лавров назвал «изнасилованием» новые версии мирного плана
Названа самая доходная профессия в России
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
22
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
21
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов