Продажу просрочки обложат штрафами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощенный механизм привлечения к административной ответственности на основе данных системы маркировки «Честный знак», сообщается на сайте парламента.

«Законопроект обеспечивает переход на новый уровень цифрового контроля за маркировкой, качеством и безопасностью продукции, на основе принципа минимального вмешательства в работу контролируемого лица», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый механизм будет работать автоматически, по аналогии с работой дорожных камер — нарушения начнут фиксировать на основе переданных в систему данных электронных кассовых аппаратов.

Штрафовать продавцов планируют за продажу просроченных продуктов или товаров без маркировки. С 1 марта 2026 года заработает ответственность за продажу просроченных БАДов, пива и слабоалкогольных напитков, с 1 июля 2026 года — за продажу всех просроченных товаров.

Индивидуальному предпринимателю за реализацию просрочки выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый проданный товар, юридическому лицу — 20 тысяч рублей за каждый проданный товар.