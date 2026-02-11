Радиостанция «Судного дня» передала слово «СССР»

Таинственная радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «СССР», следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Позывной прозвучал в 12.53 по московскому времени. Всего за 11 февраля радиостанция передала 23 сообщения, в которых присутствовали слова и шифр из цифр и букв. Кроме «СССР», в эфире прозвучали «плексиглас», «кобочелн», «блицосидр», «хлевотюк», «укосопаб».

УВБ-76 — российская коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году, ее связывают с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Время от времени на волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.