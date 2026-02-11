НАВЕРХ
Wildberries запустил экспресс‑доставку за час

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries запустил собственную экспресс-доставку с товарами у дома, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Экспресс-доставка за час пока работает только для жителей Москвы в тестовом режиме, она стала возможна после открытия в регионе первого распределительного хаба. В нем хранят и собирают заказы, а затем оперативно их доставляют.

Пока в хабе хранятся товары повседневного спроса: косметика, бытовая химия, товары для животных. В будущем ассортимент хабов планируют расширять — в них будут только товары с позиции с высокой частотой покупок в онлайн-сегменте.

Товары с экспресс-доставкой из распределительного хаба можно найти на сайте или в приложении маркетплейса с пометкой «За 1 час». Также в будущем появится отдельный специальный раздел в каталоге.

Для товаров с доставкой за один час потребуется предоплата, минимальная сумма заказа составит 500 рублей, стоимость доставки — 99 рублей, а при оформлении заказа от 1500 рублей экспресс-доставка будет бесплатной.

Экспресс-заказ привозят курьерских служб Wildberries в промежутке с 9 до 22 часов. Если заказ оформят позже 22 часов, то его привезут к 9 утра следующего дня.

