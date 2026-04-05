Мята в ходе эволюции научилась обманывать холодовые рецепторы травоядных животных, чтобы выживать. И на самом деле она ничего не охлаждает.

Охлаждающий эффект мяты обеспечивает ментол. По мнению ученых, далекие предки современной мяты стали вырабатывать это вещество для отпугивания животных.

«Растения "догадались" использовать эти соединения как своеобразный защитный механизм, и в процессе естественного отбора постепенно усовершенствовали эту оборону. Растения, вырабатывающие подобные соединения, реже пожирались травоядными», — пояснил биолог из Центра химических исследований Монелла Пол Уайз.

Ментол активирует холодовые рецепторы TRPM8 во рту. Он обманывает их, заставляя посылать в мозг сигналы, будто температура упала, хотя на самом деле остается прежней.

Этот эффект действует аналогично настоящему холоду. В 1951 году немецкий физиолог Герберт Хензель доказал, что действие ментола может быть компенсировано температурой. Горячий чай с мятой не вызывает ощущения холодка, так как высокая температура нейтрализует обман рецепторов.

Как и холод, ментол обладает легким обезболивающим эффектом, поэтому его часто добавляют в косметику и лечебные препараты. При нанесении на кожу он успокаивает зуд и раздражение.