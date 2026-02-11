НАВЕРХ
Открыто крупнейшее за 30 лет месторождение на Ямале

Российская нефтяная компания «Газпром нефть» открыла месторождение с запасами 55 миллионов тонн нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа. Это самое крупное открытие на Ямале за последние 30 лет, сообщила пресс-служба компании.

Месторождение было открыто в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков в Ямальском районе округа. Ему присвоено имя российского ученого, специалиста в области геологии Алексея Конторовича.

Отмечается, что на месте месторождения планируется провести дополнительную разведку. На основе полученных данных будет сформирована программа разработки новых залежей, уточнила компания.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что открытое месторождение поможет достигнуть целей энергетической стратегии РФ до 2050 года. По его словам, ресурсная база российской Арктики еще далеко не полностью изучена.

Сейчас в России насчитывается более 3 тысяч углеводородных месторождений, 36 из них были открыты в 2025 году. В частности, было найдено Еркутаяхское нефтяное месторождение в ЯНАО с запасами нефти в 11,6 миллионов тонн.

