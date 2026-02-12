НАВЕРХ

Лыжница и горнолыжница выступят на Олимпиаде 12 февраля

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Горнолыжница Юлия Плешкова на Олимпиаде в Пекине
Горнолыжница Юлия Плешкова
Фото: © @juliapleshkova

Российские горнолыжница Юлия Плешкова и лыжница Дарья Непряева выступят 12 февраля, в шестой день Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо.

Плешкова выступит в супергиганте, сочетающем скоростной спуск и гигантский слалом. Спортсменка — чемпионка России в этой дисциплине. В 2026 году она занимала как третье, так и 48 место в супергиганте.

Горнолыжнице 28 лет. Для нее это вторая Олимпиада. В Пекине-2022 она выступала в четырех дисциплинах: лучшим стал результат в комбинации — 10 место.

На этой Олимпиаде Плешкова уже заняла 22-е место в скоростном спуске, показав результат 1 минута 39,69 секунды, проиграв почти 3,69 секунды лидеру заезда — американке Бриди Джонсон.

Начало соревнований — 13:30 мск

Непряева примет участие в гонке с раздельным стартом на 10 километром свободным стилем.

На этих Играх лыжница уже она заняла 17-е место в скиатлоне (у нее было падение), в спринте — не прошла квалификацию и показала 36-й результат.

Начало запланировано на 15:00 мск.

Календарь выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Спорт #Зимние виды
