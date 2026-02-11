Лавров назвал «изнасилованием» новые версии мирного плана по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые версии мирного плана по Украине «изнасилованием» изначального американского предложения по урегулированию конфликта.

«Все последующие версии — результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — сказал Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Он отметил, что в американском плане есть пункт о восстановлении прав русских как нацменьшинства на Украине, но впоследствии он исчез.

«В последних версиях, которые утекали в прессу <...>, ничего об этом не говорится. Там сказано, что стороны будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости". И Украина будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее», — пояснил глава МИД России.

По его словам, тот самый документ из 20 пунктов, который представители США, Европы и Украины обсуждали уже после саммита на Аляске, России никто не передавал.

Лавров посоветовал не впадать в восторг от Трампа

«В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру. <...> Документ содержал все принципиальные темы <...>. Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия», — подчеркнул Лавров.

На этой основе можно было быстро согласовать окончательный мирный договор, добавил он.