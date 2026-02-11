НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал «изнасилованием» новые версии мирного плана по Украине

Источник:
«Эмпатия Манучи»
245 0
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые версии мирного плана по Украине «изнасилованием» изначального американского предложения по урегулированию конфликта.

«Все последующие версии — результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», — сказал Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

Он отметил, что в американском плане есть пункт о восстановлении прав русских как нацменьшинства на Украине, но впоследствии он исчез.

«В последних версиях, которые утекали в прессу <...>, ничего об этом не говорится. Там сказано, что стороны будут проявлять к друг другу терпимость. Такой, знаете, "договор терпимости". И Украина будет следовать всем нормам Евросоюза в этой сфере: толерантность и так далее», — пояснил глава МИД России.

По его словам, тот самый документ из 20 пунктов, который представители США, Европы и Украины обсуждали уже после саммита на Аляске, России никто не передавал.

Лавров посоветовал не впадать в восторг от Трампа

«В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру. <...> Документ содержал все принципиальные темы <...>. Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия», — подчеркнул Лавров.

На этой основе можно было быстро согласовать окончательный мирный договор, добавил он.

Еще по теме
Зеленский объявит о выборах и референдуме на Украине
Украина потребует у ЕС оружие для продолжения конфликта с Россией
Европа не ответила на призыв России заключить пакт о ненападении
Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
22
Российские власти замедлят мессенджер Telegram
20
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
20
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов