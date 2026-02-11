Малинин выиграл короткую программу, Гуменник — 12-й

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл короткую программу, российский спортсмен Петр Гуменник занял 12 место.

Малинин прыгнул четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц с тройным тулупом во второй части программы. Итоговый балл — 108,16.

Второе место после короткой программы занимает японец Юма Кагияма (103,07 балла), третье — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55 балла).

Гуменник (86,72 балла) стал 12-м, он будет выступать в предпоследней разминке.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.