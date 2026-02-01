Российский фигурист Гуменник откатал короткую программу

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с короткой программой на Олимпиаде-2026 и набрал 86,72 балла.

Гуменник катался первым из 29 фигуристов. Он прыгнул каскад четверной флип-двойной тулуп, четверной лутц, тройной аксель, а также совершил вращения и дорожку 4-го уровня. Судьи оценили прокат на 86,72 балла.

Фигурист, весь сезон исполнявший короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер», выступал под другую композицию. Незадолго до старта ему не одобрили музыку из-за проблем с авторскими правами.

В итоге Гумменик выступал под композицию «Waltz 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Произвольную программу одиночники покажут 13 февраля.