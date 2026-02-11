НАВЕРХ
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток

Игра Escape from Tarkov
Фото: © Battlestate Games

Эвакуационный шутер Escape from Tarkov российской студии Battlestate Games получил обновление 1.0.2.0, которое принесло геймерам необычный кроссовер с китайской пародийной игрой Escape from Duckov.

Игрокам в магазине Steam стал доступен специальный набор с обеими играми, который продается со скидкой 20%, сообщается на сайте проекта. Он обойдется в 1880 рублей. Таким образом разработчики рассчитывают расширить аудиторию Tarkov.

Кроссовер также затронет внутриигровой контент — в Escape from Tarkov появится отдельный тематический квест с охотой на уток, а также новые предметы и рецепты, включая юмористические «утиные» продукты питания. Событие продлится до 24 февраля.

Escape from Duckov — шуточный проект китайской студии Team Soda, который пародирует Escape from Tarkov. На старте китайская игра привлекла более 300 тысяч пользователей. Escape from Tarkov — российский проект, который считается родоначальником жанра extraction-шутеров.

