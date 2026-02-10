НАВЕРХ

«Сибирь» одержала самую крупную победу в истории

Хоккейная «Сибирь» на своем льду устроила голевую феерию, обыграв «Сочи» в матче регулярного чемпионата со счетом 10:1. Это самая крупная победа новосибирской команды в истории КХЛ.

Лучшим в составе «Сибири» стал канадец Тейлор Бек — кроме двух голов на его счету пять результативных передач. Он стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.

Дублями в составе «Сибири» отметились нападающие Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф. По голу в ворота гостей забросили Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. Единственную шайбу сочинцев в матче забросил Егор Петухов.

«Сибирь» набрала 53 очка в 55 матчах регулярного чемпионата и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Благодаря победе новосибирцы увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.

В следующем матче, который пройдет 12 февраля, новосибирская команда сыграет с тольяттинской «Ладой».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
Обсуждение (1)
Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

DADMAL

Ну классно чё своего так не чего нет и не будет.