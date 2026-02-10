ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги

Федеральная антимонопольная служба России проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки затронут сферы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения на основании поступивших обращений граждан об аномальном росте тарифов.

«Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%», — говорится в сообщении.

При этом антимонопольная служба уточнила, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.