НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги

Источник:
Sibnet.ru
212 0
Счётчик
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба России проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки затронут сферы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения на основании поступивших обращений граждан об аномальном росте тарифов.

«Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%», — говорится в сообщении.

При этом антимонопольная служба уточнила, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.

Еще по теме
Иностранным работникам поменяют порядок уплаты НДФЛ
Стоит ли вкладывать деньги в покупку ювелирных украшений
Криптобиржа ошибочно перечислила пользователям биткоины
Золотовалютные резервы России установили исторический рекорд
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев