НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Раскрыто количество столетних россиян

Источник:
ТАСС
229 2
Корзина доброты. Пятёрочка
Фото: © Sibnet.ru

Количество россиян, перешагнувших столетний рубеж, почти достигло 18 тысяч, сообщила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Сейчас у каждого второго новорожденного есть шанс дожить до ста лет, уточнила Ткачева, передает ТАСС. Для россиян, которым сейчас 80 лет, средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет семь-восемь лет.

Специалист напомнила, что президентом Владимиром Путиным ранее перед правительством была поставлена задача к 2030 году увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет.

По данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 миллионов человек. Таким образом, столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян. Людей старше 90 лет в стране порядка 600 тысяч (0,41%).

Еще по теме
Экс-глава СПЧ оценил сроки преодоления Россией тоталитарного прошлого
Россиянина впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Прапраправнук Пушкина скончался в день смерти поэта
Депутат рассказала о расчете отпускных по новым правилам
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев