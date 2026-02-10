Раскрыто количество столетних россиян

Количество россиян, перешагнувших столетний рубеж, почти достигло 18 тысяч, сообщила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Сейчас у каждого второго новорожденного есть шанс дожить до ста лет, уточнила Ткачева, передает ТАСС. Для россиян, которым сейчас 80 лет, средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет семь-восемь лет.

Специалист напомнила, что президентом Владимиром Путиным ранее перед правительством была поставлена задача к 2030 году увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет.

По данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 миллионов человек. Таким образом, столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян. Людей старше 90 лет в стране порядка 600 тысяч (0,41%).