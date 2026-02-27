Начинается редкий парад планет

Сразу шесть планет 28 февраля выстроятся в одну линию на ночном небе, сообщается на сайте NASA. В параде поучаствуют Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Парад планет Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Космический парад — оптическая иллюзия, отмечают астрономы. Феномен возникает из-за того, что все планеты движутся по орбитам вблизи одной плоскости — эклиптики. В некоторые моменты с Земли кажется, будто небесные тела стоят в одной линии.

Ученые называют такое явление выравниванием планет — они выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца с разбросом в 20–30 градусов. При этом вовсе не обязательно, что планеты выстроятся в единую линию.

Четыре планеты (Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий), участвующие в параде, будут легко видны невооруженным глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна пригодятся бинокль или небольшой телескоп.

Явление будет доступно для наблюдения по всему миру. Наилучшим временем для просмотра парада планет считается период примерно через полчаса после местного заката. Специалисты рекомендуют смотреть в западную часть неба, выбрав место с открытым горизонтом.

Небольшие парады из трех-четырех небесных тел проходят довольно часто. Редкими считаются большие парады, когда в одну линию выстраиваются шесть планет. Парад из семи планет считается крайне редким событием.