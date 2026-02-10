НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Роскомнадзор подтвердил новое замедление Telegram

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Мессенджер Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram, чтобы добиться исполнения российских законов и обеспечить защиту пользователей, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор уточнил, что Telegram по-прежнему не исполняет российские законы, в нем не защищены персональные данные, не предусмотрено реальных мер борьбы с мошенничеством и с использованием мессенджера в преступных и террористических целях.

При этом Роскомнадзор подтвердил, что открыт к работе с любыми российскими и иностранными интернет-ресурсами. Для этого, уточнили в ведомстве, необходимо одно условие — «уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации».

Среди ключевых факторов для успешного сотрудничества регулятор назвал размещение серверов в РФ, безопасность персональных данных, защита граждан от мошенничества, а также создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Роскомнадзор с 10 февраля 2026 года приступил к частичному ограничению работы Telegram в России. Пользователи массово жалуются на критически медленную работу мессенджера и невозможность отправки медиафайлов.

Еще по теме
Без связи: зачем блокируют Telegram
«Госуслуги» запустили сервис для проверки долгов
Зачем нужен цифровой ID в мессенджере Max
Telegram разрешил публиковать сторис без платной подписки
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
16140
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
14445
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
32280
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
50833
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
137196
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
135700
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
169874
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157095
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2956684
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
183545
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Telegram ввел период «охлаждения»
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев