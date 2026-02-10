Роскомнадзор подтвердил новое замедление Telegram

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram, чтобы добиться исполнения российских законов и обеспечить защиту пользователей, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор уточнил, что Telegram по-прежнему не исполняет российские законы, в нем не защищены персональные данные, не предусмотрено реальных мер борьбы с мошенничеством и с использованием мессенджера в преступных и террористических целях.

При этом Роскомнадзор подтвердил, что открыт к работе с любыми российскими и иностранными интернет-ресурсами. Для этого, уточнили в ведомстве, необходимо одно условие — «уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации».

Среди ключевых факторов для успешного сотрудничества регулятор назвал размещение серверов в РФ, безопасность персональных данных, защита граждан от мошенничества, а также создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Роскомнадзор с 10 февраля 2026 года приступил к частичному ограничению работы Telegram в России. Пользователи массово жалуются на критически медленную работу мессенджера и невозможность отправки медиафайлов.