Без связи: зачем блокируют Telegram

Роскомнадзор с 10 февраля 2026 года приступил к ограничению Telegram в России. Пользователи массово жалуются на критически медленную работу приложения и невозможность отправки медиафайлов. Почему государство решило «заглушить» самый популярный мессенджер?

Telegram в России остается самым популярным мессенджером. В конце 2025 года число его пользователей превысило 105 миллионов человек (WhatsApp — 94 миллиона, Max — около 80 миллионов). Среднее время использования Telegram достигло почти 50 минут в сутки. При этом 62% использовали мессенджер ежедневно.

Сервисы Downdetector и «Сбой.рф» 10 февраля зафиксировали аномальный всплеск жалоб пользователей. Согласно данным Downdetector, число соответствующих сообщений за последний сутки превысило 12 тысяч. На сервис «Сбой.рф» за 10 февраля поступило более 8 тысяч жалоб.

Российские пользователи в основном жалуются, что мессенджер работает с затруднениями, наблюдаются задержки в отправке сообщений и загрузке содержимого каналов, есть проблемы с показом медиа и картинок. Самая популярная жалоба — «не загружается медиа».

Специалисты действительно фиксируют снижение трафика «Телеграм» 9 и 10 февраля, подтвердил источник Forbes на телекоммуникационном рынке. В понедельник падение трафика затрагивало регионы, во вторник дошло до Москвы и Санкт-Петербурга.

Почему замедляют Telegram

Роскомнадзор подтвердил новые ограничения работы Telegram — ведомство сообщило, что будет и дальше вводить ограничительные меры в отношении мессенджера, чтобы добиться исполнения законов России.

Регулятор уточнил, что Telegram, в частности, не вводит реальные меры противодействия мошенничеству, также в нем не защищены персональные данные россиян.

Еще в декабре зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что блокировка мессенджера необходима из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

В январе 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за отказа блокировать анонимные каналы, распространяющие фейковую информацию.

Что происходит с Telegram сейчас

Наблюдаемые на фоне предположительного замедления проблемы с Telegram затрагивают прежде всего трафик с медиафайлами — фото, видео и голосовые сообщения не загружаются. Текстовые сообщения чаще всего доходят, но с задержкой.

Сбои продолжаются второй день подряд, что нетипично для краткосрочных технических аварий. Telegram не комментирует происходящее, что также указывает на ограничительные меры со стороны регулятора. С иностранного IP-адреса мессенджер работает стабильно.

Как проверить замедление Telegram на ПК

На ПК без запуска дополнительных сетевых средств для проверки замедления Telegram нужно выполнить в Windows команду curl -L -o NUL https://telegram.org/dl/desktop/linux. Эта команда скачивает установочный файл Telegram с сайта мессенджера.

Операционная система после ввода команды начинает загружать файл размером 61 МБ, после завершения в статистике скачивания останется время и скорость. Если показатель превышает две-три минуты, в сети наблюдаются проблемы с подключением к ресурсам Telegram.

История ограничений Telegram в России

Претензии к «Телеграм» у российских властей появились еще в 2017 году, когда вступил в силу закон, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи общения пользователей и предоставлять ФСБ ключи для расшифровки переписок. Тогда Telegram отказался выполнять новые требования, заявив, что это невозможно технически и противоречит Конституции РФ.

Сначала владельцев мессенджера оштрафовали, а в 2018 году по решению суда Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера на территории России.

Несмотря на это, пользователи продолжали пользоваться мессенджером, обходя блокировки с помощью ВПН и прокси, разработчики Telegram даже выпустили версию приложения со встроенным прокси. Мессенджером для ведения каналов и ботов активно пользовались коммерческие компании и государственные органы.

Официально о снятии ограничений с «Телеграм» Роскомнадзор объявил в 2020 году, и сам создал канал в мессенджере. Хотя, решения судов о блокировке оставались в силе.

Новая волна гонений Telegram началась одновременно с появлением национального мессенджера Max, правда, официально это связь никак не подтверждается.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram, объяснив, что мессенджер является одним из основных голосовых сервисов, используемых для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения в диверсионную деятельность российских граждан.

В октябре ведомство приступило к дальнейшему частичному ограничению Telegram для противодействия преступникам. После этого пользователи стали все чаще жаловаться на медленную работу мессенджера.