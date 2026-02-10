Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В семи видах в нейтральном статусе участвуют 13 россиян. Календарь выступлений — на Sibnet.ru.
В состав российской команды входят:
- горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова,
- конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова,
- шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков,
- саночники Павел Репилов и Дарья Олесик,
- ски-альпинист Никита Филиппов,
- фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Самые насыщенные на выступления россиян дни — 10 и 12 февраля. В остальные будет максимум по два старта.
Олимпийские игры показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции бесплатные, но необходима регистрация с привязкой карты.