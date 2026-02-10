Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В семи видах в нейтральном статусе участвуют 13 россиян. Календарь выступлений — на Sibnet.ru.

В состав российской команды входят:

горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова,

конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова,

шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков,

саночники Павел Репилов и Дарья Олесик,

ски-альпинист Никита Филиппов,

фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.



Самые насыщенные на выступления россиян дни — 10 и 12 февраля. В остальные будет максимум по два старта.

Олимпийские игры показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции бесплатные, но необходима регистрация с привязкой карты.