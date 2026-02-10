НАВЕРХ
Галкин показал начало черной шапочки

Источник:
Sibnet.ru
146 0
Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) в детстве
Фото: © @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) показал, с чего начиналась история черной шапочки, сделавшей его секс-символом в соцсетях.

Галкин в Instagram (владеющая соцсетью компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал детские фотографии.

«Шапка. Начало», — подписал артист снимки.

Галкин в конце января стал «новым крашем соцсетей». Все началось с публикации серии фотографий из Нью-Йорка. На них юморист предстал с многодневной щетиной и в простой черной шапочке. Пост собрал множество восторженных комментариев, а Галкин был объявлен секс-символом.

После Галкин выкладывал еще фото в шапочке, а также примерил меховую ушанку и шляпу.

Культгид #Светская хроника
