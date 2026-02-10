НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров впервые высказался о сообщениях про ДТП с его сыном Адамом

Источник:
Sibnet.ru
349 3
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © @RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына Адама, которое якобы произошло в Грозном в середине января. Это заявление он сделал на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал Кадыров.

Глава республики добавил, что борьба с фейками особенно важна для региона, так как новости о Чечне, по его мнению, часто вызывают неоправданно большой ажиотаж в СМИ.

Сообщения со ссылкой на анонимные источники о том, что 18-летний Адам Кадыров в Грозном якобы попал в серьезную аварию, появились в Сети 16 января. Ни фото, ни видео в публикациях на эту тему не было. Утверждалось, что сын главы Чечни находится в реанимации, а затем его транспортировали в Москву.

После этих публикаций Кадыров выложил видео, где его сыну вручают медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Проверка метаданных видео показала, что оно было снято за день до предполагаемой аварии.

Политика #Россия
Обсуждение (3)
