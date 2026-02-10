Иностранным работникам поменяют порядок уплаты НДФЛ

Трудовые мигранты в России начнут уплачивать авансовый НДФЛ не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, следует из пакета поправок, разработанных Минфином.

Соответствующие изменения планируется внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а также в Налоговый кодекс РФ, они коснутся иностранцев, работающих по патенту.

Фиксированные платежи будут начисляться за каждого ребенка. По достижении 18 лет дети иностранных работников должны будут выехать из России либо оформить собственный патент и уплачивать полный фиксированный платеж самостоятельно.

Законопроект предусматривает дифференциацию базовой суммы фиксированного НДФЛ. Для иностранцев, работающих у физлиц, она составит 1,7 тысячи рублей в месяц (без учета регионального коэффициента), для работающих в организациях или у ИП — 1,2 тысячи рублей.

Согласно поправкам, размер авансового платежа по НДФЛ будет увеличен на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении иностранного гражданина, работающего по патенту.

По действующему законодательству иностранец сначала уплачивает авансовые платежи за время действия патента, а затем работодатель как налоговый агент в обычном порядке рассчитывает НДФЛ для такого работника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей.

С 2025 года к доходам таких иностранных работников применяется стандартная прогрессивная шкала НДФЛ с пятью ступенями — от 13 до 22%.