Сразу шесть российских спортсменов выйдут на старт в своих дисциплинах в четвертый соревновательный день на Олимпиаде-2026 в Италии.

Лыжные гонки

Лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выйдут на спринтерские гонки. Старший тренер сборной России Егор Сорин, и сами спортсмены отмечали, что в это виде у них самое большое отставание по сравнению с лидерами. Однако они будут стартовать.

Начало женской гонки в 11.15 мск, мужской — 11:55 мск.

Санный спорт

Саночница Дарья Олесик использует третью и четвертую попытки в заездах на санях-одиночках. Пока лучший на данный момент результат на мировых стартах представительница России показала на пятом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия), где заняла 10-е место. На чемпионате Европы в Оберхофе (Германия) ей удалось стать 12-й.

Начало заездов в 19:00 мск.

Шорт-трек

Шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков будут соревноваться на дистанциях 500 метров и 1000 метров соответственно. По итогам четырех этапов Кубка мира Крылова занимает 26-е место, Посашков — 22-е. Хорошим результатом для обоих будет выход в четвертьфинал.

Начало заездов у женщин в 12:30 мск, у мужчин — в 13:08 мск.

Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник, один из претендентов на олимпийский пьедестал, представит короткую программу. Он планирует исполнить 4F+3T, 4S, 3A.

За несколько дней до старта соревнований оказалось, что он сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». В итоге спортсмен будет кататься выступит под композицию Waltz 1805. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Начало — 20:30 мск. Гуменник в КП будет выступать первым.