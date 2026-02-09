НАВЕРХ
Зачем нужен цифровой ID в мессенджере Max

Цифровой ID в Max
Фото: © Sibnet.ru
«Госуслуги» и социальная реклама навязчиво рекомендуют создать цифровой ID в мессенджере Max. Зачем нужен цифровой ID, какие возможности дает и как им пользоваться?

Цифровой ID в Max хранит электронные версии документов. Фактически, это электронный способ идентификации личности, который всегда под рукой. Цифровой ID можно предъявлять вместо паспорта, просто открыв мессенджер. Также в Max хранятся водительские права, СНИЛС, ИНН и ОМС.

Что дает цифровой ID

Наличие цифрового ID позволяет подтвердить возраст — например, в магазине при покупке товаров 18+. Студенты могут использовать цифровой ID для прохода на территорию учебного заведения.

С помощью цифрового ID в Max также легко подтвердить статус инвалида, пенсионера или многодетного родителя — при получении соответствующей льготы. В дальнейшем список жизненных ситуаций для применения сервиса будет расширен.

Создавать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет. Подтверждение личности происходит с помощью постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.

Пока сервис работает не везде. Например, на данный момент подтвердить возраст через цифровой ID в Max можно лишь в магазинах сетей «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкуссВилл». Однако в будущем функция станет общедоступной.

Как использовать цифровой ID

Чтобы воспользоваться цифровым ID, нужно открыть на смартфоне мессенджер Max, перейти в профиль (иконка в нижней части экрана), и нажать на «Цифровой ID». Здесь под фотографией пользователя размещена кнопка «Показать ID». По нажатию открывается QR-код для считывания — его достаточно показать проверяющему или отсканировать на терминале самообслуживания.

Ниже перечислены разделы с документами, которые можно открыть отдельно — для предъявления или копирования данных: 

  • Паспорт
  • Авто
  • СНИЛС
  • ИНН
  • ОМС

Изначально напротив каждого документа находится знак плюса. Если нажать на него, сервис предложит добавить документы, далее запросит соответствующие разрешения. Если на все согласиться, документы загрузятся в Max с «Госуслуг» автоматически.

Документы в цифровом ID в Max

Важно. Цифровой ID доступен только на том устройстве, на котором он создавался. При смене телефона сначала следует удалить старый цифровой ID и только затем создать его заново на новом гаджете. 

Обсуждение (0)
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

pepelmetal

Теперь остаток своей никчёмной жизни проведёт за решеткой)