Состояние раненого после покушения генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стабильное, он в сознании и разговаривает.

«Динамика состояния Алексеева стабильная, ухудшений нет, в сознании, разговаривает», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы.

Киллер дождался появления Алексеева на лифтовой площадке, после чего произвел четыре выстрела и скрылся. Генерала госпитализировали в тяжелом состоянии, он был госпитализирован. На следующий день он пришел в сознание.

По делу о покушении на генерала задержали двух человек — Любомира Корбу и Виктора Васина. По версии следствия, в Алексеева стрелял Корбу — он признался, что выполнял задание украинских спецслужб.

Корбу задержали в ОЭА, откуда от планировал вылететь в Румынию, по запросу российских спецслужб. Президент Владимир Путин поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в поимке подозреваемого.

Васина задержали Москве, он помогал Корбе с жильем и передвижением по столице. Еще одна пособница в преступлении, Зинаида Серебрицкая, успела улететь в Турцию, откуда перебралась на Украину.