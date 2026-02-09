НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Появилась новая версия исчезновения мамонтов

Источник:
Sibnet.ru
285 1
Мамонт
Фото: Fab5669 / CC0

Причиной исчезновения мамонтов стали патогенные бактерии, спровоцировавшие эпидемии, выяснила международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы на сайте Минобрнауки РФ.

Считается, что последние мамонты вымерли примерно 4 тысячи лет назад. Однако причины вымирания до сих остаются предметом спора исследователей. Две самые популярные версии — изменения климата и хищническая охота древних людей.

Ученые изучили генетический материал, извлеченный из костей, зубов и кожной ткани животных. Эти органы сохраняют ДНК не только хозяина, но и ДНК микробов, которые обитали в животном на момент смерти.

Всего удалось изучить около 500 образцов. Генетики выявили следы шести видов патогенных микробов. Особое внимание ученых привлекли бактерии Erysipelothrix, которые провоцировали эпидемии с вымиранием целых популяций среди африканских слонов.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на причины вымирания мамонтов, отметили исследователи. Возможно, что гигантов в конечном счете истребили не колебания климата или охотники, а микроскопические существа.

Еще по теме
Ученые нашли новое объяснение феномену времени
Гигантскую медузу размером с автобус засняли у Аргентины
Безопасные ядерные батарейки создали в России
Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
Американский мессенджер внезапно стал популярен в России
Обсуждение (1)
Картина дня
Заказ СБУ: раскрыты подробности покушения на генерала Алексеева
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
«Ростех» рассказал о работе над беспилотными танками
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
20
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
18
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
16
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
14
Путин поэтически описал отношения России и Китая