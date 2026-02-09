Появилась новая версия исчезновения мамонтов

Причиной исчезновения мамонтов стали патогенные бактерии, спровоцировавшие эпидемии, выяснила международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы на сайте Минобрнауки РФ.

Считается, что последние мамонты вымерли примерно 4 тысячи лет назад. Однако причины вымирания до сих остаются предметом спора исследователей. Две самые популярные версии — изменения климата и хищническая охота древних людей.

Ученые изучили генетический материал, извлеченный из костей, зубов и кожной ткани животных. Эти органы сохраняют ДНК не только хозяина, но и ДНК микробов, которые обитали в животном на момент смерти.

Всего удалось изучить около 500 образцов. Генетики выявили следы шести видов патогенных микробов. Особое внимание ученых привлекли бактерии Erysipelothrix, которые провоцировали эпидемии с вымиранием целых популяций среди африканских слонов.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на причины вымирания мамонтов, отметили исследователи. Возможно, что гигантов в конечном счете истребили не колебания климата или охотники, а микроскопические существа.