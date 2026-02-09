Врачи назвали лучшие противовирусные препараты

Несколько противовирусных препаратов действительно работают, в том числе против вируса гриппа, сообщили врачи-ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Иммунолог Андрей Продеус и терапевт Елена Малышева со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, перечислили несколько лекарств, которые уменьшили продолжительность симптомов, вызванных вирусом гриппа, по сравнению со стандартным лечением или плацебо.

Балоксовир сократил симптомы на 1,02 дня, умифеновир — на 1,10 дня, осельтамевир и занамивир — менее чем на один день.

Умифеновир известен как арбидол, отметила Малышева. По ее словам, его можно начинать принимать, не дожидаясь анализа на грипп.

Этот препарат не дает гриппу и другим вирусам прикрепиться к клетке, разорвать ее и начать размножаться, объяснил механизм действия Продеус.

Также нужны многокомпонентные препараты, которые действуют на температуру, заложенность носа, боль в мышцах. В их основе парацетамол, ибупрофен и что-нибудь от насморка. Но эти лекарства не убивают вирус гриппа, а только воздействуют на симптомы.