Объявлена дата первого спектакля Ефремова после освобождения

Российский актер Михаил Ефремов, отбывший срок за смертельное ДТП, выйдет на сцену театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова 25 и 26 марта, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Ефремов вместе с Анной Михалковой сыграет в спектакле «Без свидетелей» в постановке Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Это история одной встречи, одного разговора и одной ночи. Герои — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания.

Ефремов официально вошел в труппу театра в сентябре 2025 года. О том, что актер будет работать в театре Михалкова, первой рассказала журналистка Ксения Собчак. По ее словам, он написал режиссеру личное письмо, которое его тронуло.

Актер в июне 2020 года стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Ефремов был пьян. Суд приговорил его к восьми годам колонии. Он вышел условно-досрочно в апреле 2025 года.