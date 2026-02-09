Саночник Репилов стал 14-м на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По результатам четырех попыток в одноместных санях Репилов показал время 3 минуты 34,963 секунды. После двух заездов в первый соревновательный день он шел 16-м.

Золотую медаль выиграл немец Макс Лангехан (3 минуты 31,191 секунды) с рекордом трассы. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (+0,596 секунды), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,934).

Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.