НАВЕРХ

Саночник Репилов стал 14-м на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Павел Репилов
Фото: © Федерация санного спорта России

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По результатам четырех попыток в одноместных санях Репилов показал время 3 минуты 34,963 секунды. После двух заездов в первый соревновательный день он шел 16-м.

Золотую медаль выиграл немец Макс Лангехан (3 минуты 31,191 секунды) с рекордом трассы. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (+0,596 секунды), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,934).

Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.

Еще по теме
США завоевали золото Олимпиады в командном турнире фигуристов
Лыжник Коростелев остановился в шаге от олимпийской медали
Российская лыжница упала в первой гонке Олимпиады
Спортсменов из России обвинили в нарушении нейтральности перед ОИ
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Стрелявший в замначальника ГРУ признался в работе на СБУ
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Лыжник Коростелев остановился в шаге от олимпийской медали
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

corrector

Кто тут рассказывал что будет только дорожать ? Ахахахахахха! Лопнул ваш пузырь!

pepelmetal

"заявил украинский президент Владимир Зеленский." А более надёжных источников нет?