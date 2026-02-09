НАВЕРХ

США завоевали золото Олимпиады в командном турнире фигуристов

Источник:
Sibnet.ru
289 1
Сборная США по фигурному катанию на Олимпиаде-2026
Фото: © @usfigureskating

Сборная США выиграла золото Олимпиады-2026 в Италии в командном турнире фигуристов, отрыв от Японии составил всего один балл.

Перед последним видом у американцев и японцев было одинаковое количество очков. Все решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин.

В составе сборной США, помимо Малинина, были Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам / Дэнни 'Ши, Мэдисон Чок / Эван Бейтс.

Серебро досталось сборной Японии. Это фигуристы Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сюн Сато, Рику Миура / Рюичи Кихара, Утана Ёсида / Масая Морита.

Бронзу завоевали итальянцы: Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Лара Наки Гутманн, Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри, Сара Конти / Никколо Мачии.

Еще по теме
Саночник Репилов стал 14-м на Олимпиаде
Лыжник Коростелев остановился в шаге от олимпийской медали
Российская лыжница упала в первой гонке Олимпиады
Спортсменов из России обвинили в нарушении нейтральности перед ОИ
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Картина дня
Стрелявший в замначальника ГРУ признался в работе на СБУ
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Лыжник Коростелев остановился в шаге от олимпийской медали
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

разведданные и поставки оружия прекратят, сво быстрее закончится, а сша всё наоборот делает, только разжигает

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

corrector

Кто тут рассказывал что будет только дорожать ? Ахахахахахха! Лопнул ваш пузырь!

pepelmetal

"заявил украинский президент Владимир Зеленский." А более надёжных источников нет?