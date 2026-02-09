США завоевали золото Олимпиады в командном турнире фигуристов

Сборная США выиграла золото Олимпиады-2026 в Италии в командном турнире фигуристов, отрыв от Японии составил всего один балл.

Перед последним видом у американцев и японцев было одинаковое количество очков. Все решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин.

В составе сборной США, помимо Малинина, были Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам / Дэнни 'Ши, Мэдисон Чок / Эван Бейтс.

Серебро досталось сборной Японии. Это фигуристы Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сюн Сато, Рику Миура / Рюичи Кихара, Утана Ёсида / Масая Морита.

Бронзу завоевали итальянцы: Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Лара Наки Гутманн, Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри, Сара Конти / Никколо Мачии.