Только судью-Колобка раскрыли в первом выпуске 7 сезона шоу «Маска»

Седьмой сезон шоу «Маска» стартовал на НТВ. В первом выпуске разоблачили только пятого члена жюри. Артисты, скрытые под 14-ю абсолютно новыми масками, пока не рассекречены.

Пятый член жюри появился в маске Колобка. «Скопление энергетической силы», — сказал о нем постоянный член жюри Филипп Киркоров.

Он, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез выдвигали разные версии, но никто не угадал, что в костюме скрывался Сергей Лазарев.

В седьмом сезоне выступают Баран, Бобр, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат.

В первом выпуске никого не разоблачили. Иммунитет от зрителей получил Сурикат.

«Маска» — российская адаптация корейского проекта «The King of Mask Singer» и американского «The Masked Singer». Знаменитости-маски строго засекречены, об их участии в проекте не знают даже самые близкие. От дома до съемочной площадки они добираются в худи, зеркальных масках и под наблюдением охраны.