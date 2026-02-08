Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в аресте киллера

Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева.

Разговор состоялся в субботу, 7 февраля. «Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в ОАЭ задержали предполагаемого непосредственного исполнителя покушения на первого замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — сказано в сообщении.

Утром в пятницу, 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе он выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну.