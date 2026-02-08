НАВЕРХ
Неизлечимый вирус Нипах покинул пределы Индии

Источник:
The Independent
Коронавирус
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, пишет The Independent со ссылкой экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

У женщины из Бангладеш в возрасте от 40 до 50 лет 21 января появились симптомы, характерные для вируса Нипах, включая лихорадку и головную боль, за которыми последовали повышенное слюноотделение, дезориентация и судороги, рассказали эксперты.

По данным местных властей, женщина скончалась неделю спустя, а еще через день у нее подтвердилось заражение вирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВирус Нипах: чем опасен и как передается

Сообщается, что она не совершала поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы. Все 35 человек, контактировавших с пациенткой, находятся под наблюдением.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах.

ВОЗ называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.

