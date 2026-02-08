НАВЕРХ

Ларионов назвал идеальный состав сборной по хоккею на Олимпиаду

Сборная России по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион, главный тренер СКА Игорь Ларионов составил список хоккеистов, которые, по его мнению, составили бы олимпийскую сборную России.

По версии Ларионова оптимальный состав олимпийской сборной по хоккею выглядел бы следующим образом.

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Владислав Наместников («Виннипег Джетс»), Иван Демидов («Монреаль Канадиенс»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Федор Свечков («Нэшвилл Предаторз»), Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»).

Защитники: Михаил Сергачев («Юта Маммот»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Артем Зуб («Оттава Сенаторз»), Никита Задоров («Бостон Брюинз»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс»).

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 12 февраля. 

Сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны весной 2022 года.

На последних двух Олимпиадах российская национальная команда выиграла золото (в 2018 году) и серебро (2022 году). Издание The Athletic провело опрос 106 игроков НХЛ: 90% из них отметили, что россияне бы попали в тройку на Олимпиаде-2026.

